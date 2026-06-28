В Ираке провели масштабные рейды в "зеленой зоне" Багдада для задержания чиновников
Киев • УНН
Иракские силы безопасности провели рейды в "зеленой зоне" Багдада, задержав политиков и чиновников, подозреваемых в коррупции. Новый премьер-министр пообещал усилить борьбу с коррупцией.
Иракские силы безопасности провели масштабную спецоперацию в "зеленой зоне" Багдада, пытаясь задержать политиков и чиновников, подозреваемых в коррупции и финансовых преступлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
По данным агентства, рейды прошли рано утром в воскресенье в усиленно охраняемом правительственном квартале столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные посольства. В операции были задействованы военные подразделения и тяжелая техника, в том числе танки.
Элитные подразделения Контртеррористической службы (CTS) провели обыски в домах политиков и высокопоставленных чиновников в хорошо укрепленной Зеленой зоне Багдада рано утром в воскресенье и произвели несколько арестов, сообщили источники, отказавшиеся называть свои имена, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ по деликатным вопросам
AFP отмечает, что новый премьер-министр Ирака Али аль-Заиди пообещал усилить борьбу с коррупцией и готовится к визиту в США, где, в частности, будет обсуждать вопросы безопасности, экономического сотрудничества и американских инвестиций.
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