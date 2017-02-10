В.Гройсман пригласил Ж.-К.Юнкера посетить Евровидение

"Отдельно хотел бы, уважаемый господин президент, воспользоваться возможностью пригласить вас, всех граждан Европейского союза посетить Украину. В мае у нас проходит конкурс "Евровидение". Приглашаю Вас искренне и передаю этот символ проведения "Евровидения" в Украине. Рассчитываю на то, что мы будем вас приветствовать в это время в Украине ", - сказал он.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал рабочий визит в Брюссель.