В.Гройсман запросив Ж.Юнкера відвідати Євробачення

“Окремо хотів би, вельмишановний пане президенте, скористатись можливістю запросити вас, всіх громадян Європейського союзу відвідати Україну. У травні у нас відбувається конкурс „Євробачення“. Запрошую Вас щиро і передаю цей символ проведення „Євробачення“ в Україні. Розраховую на те, що ми будемо вас вітати в цей час в Україні”, — сказав він.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав робочий візит до Брюсселя.