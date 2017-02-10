В.Гройсман запросив Ж.Юнкера відвідати Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільного брифінгу запросив президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера відвідати у травні “Євробачення-2017”, передає УНН.
“Окремо хотів би, вельмишановний пане президенте, скористатись можливістю запросити вас, всіх громадян Європейського союзу відвідати Україну. У травні у нас відбувається конкурс „Євробачення“. Запрошую Вас щиро і передаю цей символ проведення „Євробачення“ в Україні. Розраховую на те, що ми будемо вас вітати в цей час в Україні”, — сказав він.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав робочий візит до Брюсселя.