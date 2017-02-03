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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман выразил соболезнования из-за смерти мэра Луцка

Киев • УНН

 • 10730 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу смерти мэра Луцка Николая Романюка. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В.Гройсман выразил соболезнования из-за смерти мэра Луцка

"Не стало моего коллеги, городского головы города Луцка Николая Романюка. Мы были хорошо знакомы и часто контактировали, еще когда оба были городскими головами. Это невосполнимая утрата для родных, близких и всей общины Луцка. Вечная и светлая память!", - написал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, мэр Луцка Николай Романюк умер в больнице.

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