В.Гройсман выразил соболезнования из-за смерти мэра Луцка

"Не стало моего коллеги, городского головы города Луцка Николая Романюка. Мы были хорошо знакомы и часто контактировали, еще когда оба были городскими головами. Это невосполнимая утрата для родных, близких и всей общины Луцка. Вечная и светлая память!", - написал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, мэр Луцка Николай Романюк умер в больнице.