В.Гройсман висловив співчуття через смерть міського голови Луцька

“Не стало мого колеги, міського голови міста Луцька Миколи Романюка. Ми були добре знайомі і часто контактували, ще коли обидва були міськими головами. Це непоправна втрата для рідних, близьких і всієї громади Луцька. Вічна та світла пам’ять!”, — написав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, міський голова Луцька Микола Романюк помер у лікарні.