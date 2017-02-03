В.Гройсман висловив співчуття через смерть міського голови Луцька
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу смерті міського голови Луцька Миколи Романюка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Не стало мого колеги, міського голови міста Луцька Миколи Романюка. Ми були добре знайомі і часто контактували, ще коли обидва були міськими головами. Це непоправна втрата для рідних, близьких і всієї громади Луцька. Вічна та світла пам’ять!”, — написав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, міський голова Луцька Микола Романюк помер у лікарні.