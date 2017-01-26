В.Гройсман: правительство будет искать деньги на достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
РОВНО-ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 26 января. УНН. Кабмин ставит задачу осуществить достройку 3 и 4 энергоблока Хмельницкой АЭС. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения Хмельницкой АЭС, передает корреспондент УНН.
По его словам, правительство ищет на это средства.
"Мы должны развивать атомную энергетику. Также планируем продавать электроэнергию за границу, из-за чего приток валюты улучшит ситуацию в экономике", - отметил Премьер-министр.
Напомним, как сообщает УНН, В.Гройсман прибыл в Хмельницкую области с рабочим визитом.