В.Гройсман: уряд шукатиме гроші на добудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС
Київ • УНН
РІВНЕ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 26 січня. УНН. Кабмін ставить завдання здійснити добудову 3 і 4 енергоблоку Хмельницької АЕС. Про це сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання Хмельницької АЕС, передає кореспондент УНН.
За його словами, уряд шукає на це кошти.
"Ми маємо розвивати атомну енергетику. Також плануємо продавати електроенергію за кордон, через що притік валюти покращить ситуацію в економіці", - зазначив Прем'єр-міністр.
Нагадаємо, як повідомляє УНН, В.Гройсман прибув на Хмельниччину із робочим візитом.