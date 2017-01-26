В.Гройсман: уряд шукатиме гроші на добудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС

За його словами, уряд шукає на це кошти.

"Ми маємо розвивати атомну енергетику. Також плануємо продавати електроенергію за кордон, через що притік валюти покращить ситуацію в економіці", - зазначив Прем'єр-міністр.

Нагадаємо, як повідомляє УНН, В.Гройсман прибув на Хмельниччину із робочим візитом.