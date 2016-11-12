В.Гройсман: Starbucks выбрал для новогоднего дизайна чашек элементы петриковской росписи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сеть Starbucks украсили новогодние чашки элементами петриковской росписи от украинского дизайнера. Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Круто! Сеть Starbucks выбрала новогодний дизайн с элементами петриковской росписи для чашек, который разработала украинка Анна Шилова", - написал он.
Как сообщал УНН, логотип "Евровидения-2017" предложили украсить петриковской росписью.