В.Гройсман: Starbucks обрав для новорічного дизайну чашок елементи петриківського розпису
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Мережа Starbucks прикрасили новорічні чашки елементами петриківського розпису від української дизайнерки. Про це в своєму Twitter написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Круто! Мережа Starbucks обрала новорічний дизайн з елементами петриківського розпису для чашок, який розробила українка Анна Шилова", - написав він.
Як повідомляв УНН, логотип "Євробачення-2017" запропонували прикрасити петриківським розписом.