В.Гройсман надеется, что новая администрация США продолжит курс поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что новая администрация президента Соединенных Штатов Америки продолжит курс поддержки Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хочу пожелать американскому народу успеха и процветания, и надеюсь на то, что новая Администрация продолжит курс поддержки Украины", - написал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил американцев с выбором нового президента США.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.