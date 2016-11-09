В.Гройсман сподівається, що нова адміністація США продовжить курс підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив сподівання, що нова адміністрація президента Сполучених Штатів Америки продовжить курс підтримки України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Хочу побажати американському народові успіху і процвітання, і сподіваюсь на те, що нова Адміністрація продовжить курс підтримки України", - написав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав американців з вибором нового президента США.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.