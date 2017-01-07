В.Гройсман поздравил украинцев с Рождеством Христовым
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал соотечественникам крепкого здоровья, семейного тепла и уюта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Прежде всего, хочу поблагодарить каждую украинскую семью за упорный труд, тепло, уют и надежду, которая вдохновляет нашу страну. Чтобы новый год для украинцев был успешным, богатым на добрые дела и новые замыслы. Чтобы во всех домах царили любовь, достаток, согласие, а родные и близкие никогда не расставались", - сказал он.