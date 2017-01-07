В.Гройсман привітав українців з Різдвом Христовим

"Дорогі українці! Сердечно вітаю Вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Передусім, хочу подякувати кожній українській родині за наполегливу працю, тепло, затишок і надію, яка надихає нашу країну. Щоб новий рік для українців був успішним, багатим на добрі справи і нові задуми. Щоб в усіх домівках панували любов, достаток, злагода, а рідні і близькі ніколи не розлучалися", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим і закликав помолитися за воїнів, які в ці дні захищають Україну.