В.Гройсман привітав українців з Різдвом Христовим
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців із Новим роком та Різдвом Христовим та побажав співвітчизникам міцного здоров'я, родинного тепла і затишку, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Дорогі українці! Сердечно вітаю Вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Передусім, хочу подякувати кожній українській родині за наполегливу працю, тепло, затишок і надію, яка надихає нашу країну. Щоб новий рік для українців був успішним, багатим на добрі справи і нові задуми. Щоб в усіх домівках панували любов, достаток, злагода, а рідні і близькі ніколи не розлучалися", - сказав він.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим і закликав помолитися за воїнів, які в ці дні захищають Україну.