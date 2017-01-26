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В.Гройсман прибыл в Хмельницкую область с рабочим визитом

В.Гройсман прибыл в Хмельницкую область с рабочим визитом

Киев • УНН

 • 12627 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 января. УНН. На военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области приземлился правительственный самолет с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.

Его встречают первые лица области, а также руководители силовых подразделений области. В г.Староконстантинов В.Гройсман должен посетить реконструированное родильное отделение Центральной районной больницы, после чего кортеж с премьер-министром отправится в Нетишин, где В.Гройсман должен посетить Хмельницкую АЭС.

Согласно протокола визита, представителям СМИ отказали в доступе к объектам, которые посещает В.Гройсман в Староконстантинове. По ХАЭС, то журналисты смогут увидеть только тренировочный центр, где состоится пресс-конференция с участием премьер-министра.

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