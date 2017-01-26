В.Гройсман прибув на Хмельниччину із робочим візитом

Його зустрічають перші особи області, а також керівники силових підрозділів області. У м.Старокостянтинів В.Гройсман має відвідати реконструйоване пологове відділення Центральної районної лікарні, після чого кортеж з Прем'єр-міністром відправиться до м.Нетішин, де В.Гройсман має відвідати Хмельницьку АЕС.

Відповідно до протокола візиту, представникам ЗМІ відмовили у доступі до об'єктів, які відвідує В.Гройсман у Старокостянтинові. Щодо ХАЕС, то журналісти зможуть побачити лише тренувальний центр, де відбудеться прес-конференція за участю Прем'єр-міністра.