В.Гройсман сообщил подробности завтрашней встречи с Д.Туском
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что во время завтрашней встречи с председателем Европейского Совета Дональдом Туском обсудит вопросы торговых преференций по отношению к украинским товарам и вопросы поддержки реформ. Об этом он рассказал в эфире " 112 Украина ", передает УНН.
"Завтра состоится встреча с президентом ЕС. Обсудим состояние двусторонних отношений, в том числе и совместный план действий, который у нас подписан относительно соответствующих изменений, реформ, которые необходимы. И также обговорим план действий на 2017 год. Я торкнусь завтра вопроса торговых преференций по отношению к украинским товарам, вопроса поддержки реформ... Мы это все будем завтра обсуждать и принимать конкретные решения ", - отметил В.Гройсман.
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман находится с рабочим визитом в Брюсселе .
Как сообщал УНН, председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Россию повлиять на боевиков, чтобы остановить всплеск насилия на Востоке Украины.