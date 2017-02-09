В.Гройсман сообщил подробности завтрашней встречи с Д.Туском

"Завтра состоится встреча с президентом ЕС. Обсудим состояние двусторонних отношений, в том числе и совместный план действий, который у нас подписан относительно соответствующих изменений, реформ, которые необходимы. И также обговорим план действий на 2017 год. Я торкнусь завтра вопроса торговых преференций по отношению к украинским товарам, вопроса поддержки реформ... Мы это все будем завтра обсуждать и принимать конкретные решения ", - отметил В.Гройсман.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман находится с рабочим визитом в Брюсселе .

Как сообщал УНН, председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Россию повлиять на боевиков, чтобы остановить всплеск насилия на Востоке Украины.