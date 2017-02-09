В.Гройсман повідомив подробиці завтрашньої зустрічі з Д.Туском

“Завтра відбудеться зустріч з президентом ЄК. Обговоримо стан двосторонніх стосунків, в тому числі і спільний план дій, який у нас підписаний щодо відповідних змін, реформ, які необхідно. І також проговоримо план дій на 2017 рік. Я торкнусь завтра питання торгівельних преференцій по відношенню до українських товарів, питання підтримки реформ... Ми це все будемо завтра обговорювати і приймати конкретні рішення”, — зазначив В.Гройсман.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман перебуває з робочим візитом у Брюсселі.

Як повідомляв УНН, голова Європейської ради Дональд Туск закликав Росію вплинути на бойовиків, щоб зупинити сплеск насильства на Сході України.