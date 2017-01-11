В.Гройсман отметил необходимость реформирования рынка труда и системы занятости
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил необходимость реформирования рынка труда и системы занятости. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Рынок труда и система занятости должна быть изменена. Сегодня система направлена на то, чтобы побуждать к безработице", - отметил он.
При этом Глава правительства признал, что имеющегося количества рабочих мест недостаточно и отметил необходимость повышения зарплаты.
"Должна быть выше и минимальная, и средняя зарплата. Это будет способствовать развитию экономики", - отметил он.