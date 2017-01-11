В.Гройсман наголосив на необхідності реформування ринку праці і системи зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на необхідності реформування ринку праці та системи зайнятості. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ринок праці та система зайнятості повинна бути змінена. Сьогодні система спрямована на те, щоб спонукати до безробіття”, — зазначив він.
При цьому очільник уряду визнав, що наявної кількості робочих місць недостатньо та зауважив на необхідності підвищення зарплати.
“Має бути вищою і мінімальна, і середня зарплата. Це сприятиме розвитку економіки”, — зазначив він.