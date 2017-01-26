В.Гонтарева: на встрече с главой МВФ не обсуждался вопрос "долга Януковича"

"На встрече с Кристин Лагард мы не обсуждали этот вопрос, но сейчас он в судебных разбирательствах в Лондоне", - сказала В.Гонтарева, отвечая на вопрос о том, повлияет ли решение Высокого суда Лондона на размер транша МВФ.

Как сообщал УНН, В.Гонтарева сообщила, что Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в начале февраля.