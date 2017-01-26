В.Гонтарева: на зустрічі з головою МВФ не обговорювалось питання щодо "боргу Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На зустрічі з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард не обговорювалося питання повернення РФ “боргу Януковича”, щодо якого наразі слухається справа у Високому суді Лондона. Про це заявила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарєва, передає кореспондент УНН.
“На зустрічі з Крістін Лагард ми не обговорювали це питання, але зараз воно у судових розглядах у Лондоні”, — сказала В.Гонтарєва, відповідаючи на запитання про те, чи вплине рішення Високого суду Лондону на розмір траншу МВФ.
Як повідомляв УНН, В.Гонтарева повідомила, що Україна може отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду на початку лютого.