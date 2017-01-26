В.Гонтарева: на зустрічі з головою МВФ не обговорювалось питання щодо "боргу Януковича"

“На зустрічі з Крістін Лагард ми не обговорювали це питання, але зараз воно у судових розглядах у Лондоні”, — сказала В.Гонтарєва, відповідаючи на запитання про те, чи вплине рішення Високого суду Лондону на розмір траншу МВФ.

Як повідомляв УНН, В.Гонтарева повідомила, що Україна може отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду на початку лютого.