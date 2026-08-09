В гавани Нью-Йорка перевернулась лодка, погибли женщина и 5-месячный ребёнок. Оператору лодки предъявили обвинение, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Детали

Оператору лодки, которая перевернулась в нью-йоркской гавани, в результате чего погибли мать и её новорождённая дочь, предъявлены уголовные обвинения, а власти расследуют, не была ли лодка незаконно сдана в аренду, сообщила в воскресенье Береговая охрана США.

Скоростной катер Bayliner перевернулся около 22:25 в субботу неподалёку от острова Свободы, где находится Статуя Свободы, сообщила Береговая охрана США.

До прибытия полиции из воды были спасены двенадцать человек, а позднее водолазы обнаружили в воде 27-летнюю женщину и 5-месячную девочку. Обеих доставили в больницу, где была констатирована их смерть. По данным Береговой охраны, состояние остальных стабильное.

"Мы глубоко опечалены трагической гибелью людей прошлой ночью, и сейчас наши мысли с семьями и близкими жертв в это невероятно тяжёлое время", — сказала капитан Дорин Маккарти, командующая сектором Береговой охраны Нью-Йорка. "Мы чрезвычайно благодарны за героичные и оперативные действия наших партнёров и судна "Добрый самаритянин", которые помогли спасти выживших из воды".

46-летнему Мануэлю Эрнандесу из Нью-Йорка предъявлены обвинения по 13 пунктам в создании угрозы жизни и здоровью, сообщила полиция. В воскресенье найти его номер телефона не удалось, а дело ещё не внесено в онлайн-судебные записи.

Имена пострадавших не разглашаются до уведомления семей, сообщила полиция в воскресенье.

Маккарти заявил, что следователи Береговой охраны работают с полицией над расследованием и полны решимости привлечь нарушителей закона к ответственности.

Согласно Береговой охране, незаконный чартер — это любая деятельность пассажирского судна, осуществляемая без документов Береговой охраны, оборудования для обеспечения безопасности и свидетельств об инспекции.