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В Эстонии и Латвии ночью объявляли предупреждение из-за дронов

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

В Эстонии и Латвии объявляли воздушную тревогу из-за появления дронов. Для перехвата целей в небо поднимали истребители воздушной полиции НАТО.

В Эстонии и Латвии ночью объявляли предупреждение из-за дронов

Рано утром в среду, 3 июня, в Эстонии и Латвии объявляли воздушную угрозу из-за зафиксированных беспилотников. В приграничных районах обеих стран действовало предупреждение для населения, а для перехвата вероятных целей в воздух поднимали истребители воздушной полиции НАТО. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в среду Силы обороны Эстонии объявили предупреждение в связи с дронами.

Согласно сообщению, опубликованному в 4:37 по местному времени (совпадает с литовским), возможная воздушная угроза была зафиксирована в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаа.

Если вы увидите дрон, спрячьтесь и звоните по номеру 112

— говорилось в предупреждении.

Несколько жителей Выру сообщили ERR, что рано утром слышали шум, который мог быть связан с дроном.

Работу Таллиннского аэропорта воздушная угроза в восточных и южных уездах не нарушила, и отправка рейсов происходила по расписанию.

В 6:04 Силы обороны распространили новое сообщение, в котором отметили, что воздушная угроза на территории всей Эстонии завершилась.

В Латвии также предупреждали о возможной воздушной угрозе

Национальные вооруженные силы Латвии в среду объявили предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству в Алуксненском крае.

В 4:59 жителям Алуксненского края было разослано желтое предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. При этом сообщение не требовало немедленных действий со стороны населения.

В воздушное пространство были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО.

Около 6:20 поступила информация о том, что возможная угроза воздушному пространству в районе Алуксне устранена.

Ранее утром аналогичное предупреждение из-за дронов было объявлено и в восточной части Эстонии.

Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения28.05.26, 19:46 • 3915 просмотров

Ольга Розгон

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Беспилотный летательный аппарат