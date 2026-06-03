В Эстонии и Латвии ночью объявляли предупреждение из-за дронов
Киев • УНН
В Эстонии и Латвии объявляли воздушную тревогу из-за появления дронов. Для перехвата целей в небо поднимали истребители воздушной полиции НАТО.
Рано утром в среду, 3 июня, в Эстонии и Латвии объявляли воздушную угрозу из-за зафиксированных беспилотников. В приграничных районах обеих стран действовало предупреждение для населения, а для перехвата вероятных целей в воздух поднимали истребители воздушной полиции НАТО. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в среду Силы обороны Эстонии объявили предупреждение в связи с дронами.
Согласно сообщению, опубликованному в 4:37 по местному времени (совпадает с литовским), возможная воздушная угроза была зафиксирована в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаа.
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Несколько жителей Выру сообщили ERR, что рано утром слышали шум, который мог быть связан с дроном.
Работу Таллиннского аэропорта воздушная угроза в восточных и южных уездах не нарушила, и отправка рейсов происходила по расписанию.
В 6:04 Силы обороны распространили новое сообщение, в котором отметили, что воздушная угроза на территории всей Эстонии завершилась.
В Латвии также предупреждали о возможной воздушной угрозе
Национальные вооруженные силы Латвии в среду объявили предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству в Алуксненском крае.
В 4:59 жителям Алуксненского края было разослано желтое предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. При этом сообщение не требовало немедленных действий со стороны населения.
В воздушное пространство были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО.
Около 6:20 поступила информация о том, что возможная угроза воздушному пространству в районе Алуксне устранена.
Ранее утром аналогичное предупреждение из-за дронов было объявлено и в восточной части Эстонии.
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