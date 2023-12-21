В Донецкой области за минувшие сутки ранения получили два человека

В Донецкой области 20 декабря от обстрелов российских оккупантов ранения получили два человека, сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, передает УНН.

Детали

"За 20 декабря россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Красногоровке и Торецке", - сообщил Мороз.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 1792 человека, ранения получили 4384 человека. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Напомним,

В Днепропетровской области ночью "минуснули" два вражеских беспилотника, а ранее вечером российские войска попали по Никополю, есть повреждения.