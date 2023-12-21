В Донецкой области за минувшие сутки ранения получили два человека
Киев • УНН
Два человека были ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов, а общее количество жертв в регионе с момента вторжения составляет 1 792 погибших и 4 384 раненых.
В Донецкой области 20 декабря от обстрелов российских оккупантов ранения получили два человека, сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, передает УНН.
Детали
"За 20 декабря россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Красногоровке и Торецке", - сообщил Мороз.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 1792 человека, ранения получили 4384 человека. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.
Напомним,
В Днепропетровской области ночью "минуснули" два вражеских беспилотника, а ранее вечером российские войска попали по Никополю, есть повреждения.
В Донецкой области за минувшие сутки ранения получили два человека
Два человека были ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов, а общее количество жертв в регионе с момента вторжения составляет 1 792 погибших и 4 384 раненых.
ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии на неделю, у границы с Газой утром после затишья прозвучала тревога
ХАМАС отверг предложение Израиля о недельном прекращении огня для освобождения заложников, требуя немедленного прекращения огня и освобождения палестинских заключенных. Напряженность сохраняется: после 40-часового затишья у границы Газы прозвучала тревога воздушной тревоги.
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
Апелляционный суд должен рассмотреть дело в отношении "беркутовцев" 12 января.
По Херсонской области россияне выпустили 687 снарядов, четыре человека ранены
Херсонская область подверглась 131 обстрелу со стороны российских войск, в результате которых четыре человека получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и территории завода.
В Днепропетровской области ночью "отминусовали" два дрона, враг из артиллерии обстрелял Никополь
Над Днепропетровской областью были сбиты два вражеских беспилотника, а российские войска обстреляли Никополь, нанеся ущерб имуществу и инфраструктуре; о жертвах не сообщается.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: есть повреждения
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, причинив материальный ущерб и перебои в электроснабжении, но сообщений о жертвах не поступало.
Сбой произошел в работе X
X (бывший Twitter) пережил сбой в работе, причем больше всего проблем возникло с приложением. Пик сообщений пользователей пришелся на 7:48 утра, а затем уменьшился.
На Николаевщине за ночь сбили 13 "шахедов", из-за падения обломков повреждено помещение агропредприятия
Над Николаевской областью было сбито тринадцать беспилотников "шахид", обломки которых повредили сельскохозяйственное предприятие, но никто не пострадал.
Из-за ночной атаки рф дронами в Киевской области возник пожар на складе предприятия - ОВА
Из-за дроновой атаки врага в Киевской области возник пожар на предприятии, повредив здания и транспортные средства, но обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 м.
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние 22 декабря рассматривается астрологами как мощный день для загадывания желаний, точных гаданий и защитных ритуалов на предстоящий год. Это астрономическое событие знаменует самый короткий день и самую длинную ночь, начиная астрономический Новый год.