В Дарницком районе Киева из-за вражеской атаки пострадал человек и возникли пожары
Киев • УНН
В результате атаки на Киев в Дарницком районе пострадал как минимум один человек. По нескольким адресам вспыхнули пожары, в частности возле жилого дома и на СТО.
В результате вражеской атаки в Дарницком районе Киева пострадал как минимум один человек. Об этом сообщил начальник столичной МВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
Также, по его словам, по нескольким адресам вспыхнули пожары.
Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание. Уточняем информацию о пострадавших
В 3:11 в КГГА объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним
Россия в ночь на воскресенье, 28 июня, атаковала Киев с воздуха. В 1:57 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Через несколько минут в столице прогремели как минимум 5 взрывов.
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