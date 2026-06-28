В Дарницком районе Киева из-за вражеской атаки пострадал человек и возникли пожары

В Крыму углубляется топливный кризис - бензин продают только по QR-талонам

В Крыму углубляется топливный кризис - бензин продают только по QR-талонам

В Крыму углубляется топливный кризис - бензин продают только по QR-талонам

В Крыму углубляется топливный кризис - бензин продают только по QR-талонам