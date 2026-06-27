В Чернигове из-за атаки БПЛА ранены два человека, повреждены учебное заведение и дома
Киев • УНН
Вечером 27 июня войска РФ атаковали Чернигов беспилотниками. Пострадали 72-летний мужчина и 48-летняя женщина, повреждено здание учебного заведения и пять жилых домов.
Вечером в субботу, 27 июня, войска рф атаковали Чернигов беспилотниками. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате падения БпЛА пострадало 2 человека.
Они получили осколочные ранения
В свою очередь в полиции Черниговской области уточнили, что в результате вражеской атаки пострадали 72-летний мужчина и 48-летняя женщина.
Из-за атак по гражданским объектам повреждено здание учебного заведения в одном из микрорайонов города, пять жилых домов, гараж и автомобиль
Они добавили, что также враг нанес удар беспилотником по жилому дому в г. Городня - полицейские сразу вывели из дома пожилую женщину.
Напомним
11 июня в Черниговской области из-за удара дрона рф по дому погиб полицейский.
В Чернигове из-за атаки рф на предприятие 6 раненых05.06.26, 13:04 • 3399 просмотров