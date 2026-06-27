В Чернигове из-за атаки БПЛА ранены два человека, повреждены учебное заведение и дома

Вечером в субботу, 27 июня, войска рф атаковали Чернигов беспилотниками. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

По его словам, в результате падения БпЛА пострадало 2 человека.

В свою очередь в полиции Черниговской области уточнили, что в результате вражеской атаки пострадали 72-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Из-за атак по гражданским объектам повреждено здание учебного заведения в одном из микрорайонов города, пять жилых домов, гараж и автомобиль