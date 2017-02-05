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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чалый: между Украиной и США есть взаимное доверие и это - главное

Киев • УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Разговор между Президентом Украины Петром Порошенко с президентом США Дональдом Трампом прокомментировал на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый, передает УНН.

Чалый: между Украиной и США есть взаимное доверие и это - главное

"Состоялся конструктивный, прагматичный и своевременный разговор президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа", - отметил он.

"По сути, контакты лидеров наших государств становятся системными. Просто работа. Большая двусторонняя и геополитическая работа. Доверие взаимное есть и это - главное ", - добавил он.

Напомним, президенты США и Украины обсудили визит П.Порошенко в Белый дом.

Кроме того, П.Порошенко и Д.Трамп отметили необходимость полного прекращения огня на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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