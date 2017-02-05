Чалый: между Украиной и США есть взаимное доверие и это - главное

"Состоялся конструктивный, прагматичный и своевременный разговор президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа", - отметил он.

"По сути, контакты лидеров наших государств становятся системными. Просто работа. Большая двусторонняя и геополитическая работа. Доверие взаимное есть и это - главное ", - добавил он.

Напомним, президенты США и Украины обсудили визит П.Порошенко в Белый дом.

Кроме того, П.Порошенко и Д.Трамп отметили необходимость полного прекращения огня на Донбассе.