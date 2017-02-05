В.Чалий: між Україною і США є взаємна довіра і це - головне
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Розмову між Президентом України Петром Порошенко з президентом США Дональдом Трампом прокоментував на своїй сторінці у Facebook посол України у США Валерій Чалий, передає УНН.
“Відбулася конструктивна, прагматична і вчасна розмова президентів України та США Петра Порошенка та Дональда Трампа,” — зазначив він.
“По-суті, контакти лідерів наших держав стають системними. Просто робота. Велика двостороння та геополітична робота. Довіра взаємна є і це — головне,” — додав він.
Нагадаємо, президенти США і України обговорили візит П.Порошенка до Білого дому.
Крім того, П.Порошенко і Д.Трамп наголосили на необхідності повного припинення вогню на Донбасі.