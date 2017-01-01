В Бурунди застрелили министра по делам окружающей среды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Неизвестный в Бурунди застрелил министра по делам окружающей среды. Об этом сообщила полиция, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Убийство 54-летнего Эмануэля Нийонкуру произошло в ночь на воскресенье в столице страны Бужумбуре.
"Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, убил министра, когда он возвращался домой", - приводит агентство Франс Пресс заявление полиции.
Сообщается, что в ходе расследования убийства была арестована женщина.