В Бурунді застрелили міністра у справах навколишнього середовища
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Невідомий в Бурунді застрелив міністра у справах навколишнього середовища. Про це повідомила поліція. передає УНН з посиланням на ТАСС.
Вбивство 54-річного Емануеля Нийонкуру сталося в ніч на неділю в столиці країни Бужумбурі.
“Чоловік, озброєний вогнепальною зброєю, убив міністра, коли він повертався додому”, — наводить агентство Франс Прес заяву поліції.
Повідомляється, що під час розслідування вбивства була заарештована жінка.