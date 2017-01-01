В Бурунді застрелили міністра у справах навколишнього середовища

Вбивство 54-річного Емануеля Нийонкуру сталося в ніч на неділю в столиці країни Бужумбурі.

“Чоловік, озброєний вогнепальною зброєю, убив міністра, коли він повертався додому”, — наводить агентство Франс Прес заяву поліції.

Повідомляється, що під час розслідування вбивства була заарештована жінка.