В больнице после атаки РФ на Днепр остается супружеская пара – их состояние тяжелое
Киев • УНН
В больнице находятся двое пожилых людей с черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями. Еще 11 человек проходят лечение амбулаторно.
В больнице после атаки РФ на Днепр 24 марта остается супружеская пара - их состояние остается тяжелым, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
В больнице остаются два человека, пострадавших во время атаки врага на Днепр. Это 67-летняя женщина и 74-летний мужчина. У них черепно-мозговые травмы, рваные раны, осколочные ранения. Состояние супругов медики все еще оценивают как тяжелое. Еще 11 пострадавших лечатся амбулаторно
