У лікарні після атаки рф на Дніпро залишається подружжя - їх стан тяжкий

У лікарні після атаки рф на Дніпро 24 березня залишається подружжя - їх стан залишається тяжким, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

У лікарні залишаються двоє людей, постраждалих під час атаки ворога на Дніпро. Це 67-річна жінка і 74-річний чоловік. У них черепно-мозкові травми, рвані рани, осколкові поранення. Стан подружжя медики все ще оцінюють як важкий. Ще 11 постраждалих лікуються амбулаторно - повідомив Ганжа.

