У лікарні після атаки рф на Дніпро залишається подружжя - їх стан тяжкий
Київ • УНН
У лікарні перебувають двоє літніх людей з черепно-мозковими травмами та осколковими пораненнями. Ще 11 осіб проходять лікування амбулаторно.
У лікарні після атаки рф на Дніпро 24 березня залишається подружжя - їх стан залишається тяжким, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
У лікарні залишаються двоє людей, постраждалих під час атаки ворога на Дніпро. Це 67-річна жінка і 74-річний чоловік. У них черепно-мозкові травми, рвані рани, осколкові поранення. Стан подружжя медики все ще оцінюють як важкий. Ще 11 постраждалих лікуються амбулаторно
Уже 13 постраждалих через російську атаку на Дніпро, серед них - троє дітей24.03.26, 14:41 • 4480 переглядiв