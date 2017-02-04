В Авдеевке от обстрелов повредили железнодорожную станцию и более 120 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. За неделю в Авдеевке в результате вражеских обстрелов повреждено 122 жилых дома, из которых восемь - многоэтажки. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В целом, за прошедшую неделю агрессор повредил в Авдеевке (это по состоянию на вчерашний вечер): 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, повреждены 4 частных гаража", - сообщил он.
"Повреждена также железнодорожная станция Авдеевки", - добавил П.Жебривский.
Глава ВГА добавил, что сейчас максимальные усилия направляются на восстановительные работы в частном секторе Авдеевки и обеспечение его жителей продуктами питания.
"Утром автомобили с продуктами питания и водой выехали на частный сектор. В частном секторе продолжают работать военные полевые кухни. Создали из местных людей строительные бригады для восстановления поврежденных домов и объектов инфраструктуры. В Авдеевке полным ходом идут восстановительные работы и это также добавляет оптимизма и уверенности жителям города", - отметил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.