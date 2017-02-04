В Авдіївці від обстрілів пошкоджено залізничну станцію і понад 120 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. За тиждень в Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 122 житлових будинки, з яких вісім - багатоповерхівки. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Загалом, за минулий тиждень агресор пошкодив у Авдіївці (це станом на вчорашній вечір): 114 приватних будинків, 22 квартири у восьми багатоповерхових будинках, пошкоджено 4 приватні гаражі", - повідомив він.
"Пошкоджень зазнала також залізнична станція Авдіївки", - додав П.Жебрівський.
Голова ВЦА додав, що наразі максимальні зусилля спрямовуються на відновлювальні роботи у приватному секторі Авдіївки та забезпечення його жителів продуктами харчування.
"Зранку автомобілі із продуктами харчування і водою виїхали на приватний сектор. У приватному секторі продовжують працювати військові польові кухні. Створили із місцевих людей будівельні бригади для відновлення пошкоджених будинків та об’єктів інфраструктури. В Авдіївці повним ходом йдуть відновлювальні роботи і це також додає оптимізму та впевненості мешканцям міста", - зазначив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.