В армии США сменился главнокомандующий, генерал Милли ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ушел в отставку после четырех лет на посту. Свои полномочия он официально передал генералу Военно-воздушных сил Чарльзу Брауну, сообщили в пресс-службе Пентагона, передает УНН.
Детали
Отмечается, что генерал Чарльз Браун стал главнокомандующим американских войск вместо Марка Милли.
В церемонии передачи полномочий приняли участие президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин.
Чарльз Браун — бывший главнокомандующий Военно-воздушных сил США. Он второй афроамериканец на этой должности. На прошлой неделе Сенат США поддержал назначение Брауна 83 голосами против 11.
Справочно
Марк Милли был назначен главнокомандующим в 2019 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Перед тем, как полномочия Милли должны были закончиться Трамп обвинил его в тайных переговорах с Китаем, когда Трамп был на должности. Генерал ответил, что "примет соответствующие меры» после таких заявлений.
Милли возглавлял комитет на протяжении всей полномасштабной войны в Украине и запомнился как решительный сторонник Украины. Он выступал за отправку в Киев оружия и критиковал Москву за "кампанию террора" против мирного населения.
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LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb— Department of Defense(@DeptofDefense) September 29, 2023