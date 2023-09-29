В армії США змінився головнокомандувач, генерал Міллі пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пішов у відставку після чотирьох років на посаді. Свої повноваження він офіційно передав генералу Військово-повітряних сил Чарльзу Брауну, повідомили у пресслужбі Пентагону, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що генерал Чарльз Браун став головнокомандувачем американських військ замість Марка Міллі.
У церемонії передачі повноважень взяли участь президент США Джо Байден і міністр оборони Ллойд Остін.
Чарльз Браун — колишній головнокомандувач Військово-повітряних сил США. Він другий афроамериканець на цій посаді. Минулого тижня Сенат США підтримав призначення Брауна 83 голосами проти 11.
Довідково
Марк Міллі був призначений головнокомандувачем у 2019 році тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Перед тим, як повноваження Міллі мали закінчитися Трамп звинуватив його у таємних переговорах з Китаєм, коли Трамп був на посаді. Генерал відповів, що "вживе відповідних заходів» після таких заяв.
Міллі очолював комітет впродовж всієї повномасштабної війни в Україні і запам’ятався, як рішучий прихильник України. Він виступав за відправку до Києва зброї та критикував Москву за "кампанію терору" проти мирного населення.
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LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb— Department of Defense (@DeptofDefense) September 29, 2023