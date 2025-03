В армії США змінився головнокомандувач, генерал Міллі пішов у відставку

Деталі

Зазначається, що генерал Чарльз Браун став головнокомандувачем американських військ замість Марка Міллі.

У церемонії передачі повноважень взяли участь президент США Джо Байден і міністр оборони Ллойд Остін.

Чарльз Браун — колишній головнокомандувач Військово-повітряних сил США. Він другий афроамериканець на цій посаді. Минулого тижня Сенат США підтримав призначення Брауна 83 голосами проти 11.

Марк Міллі був призначений головнокомандувачем у 2019 році тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Перед тим, як повноваження Міллі мали закінчитися Трамп звинуватив його у таємних переговорах з Китаєм, коли Трамп був на посаді. Генерал відповів, що "вживе відповідних заходів» після таких заяв.

Міллі очолював комітет впродовж всієї повномасштабної війни в Україні і запам’ятався, як рішучий прихильник України. Він виступав за відправку до Києва зброї та критикував Москву за "кампанію терору" проти мирного населення.

