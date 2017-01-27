В.Апасов: Ток-шоу "20/22" мостик между гражданами и теми, кто взял на себя ответственность руководить страной

"Уникальность нашего формата в том, что авторы информационно-политических сенсаций дня находятся непосредственно у нас в студии. Именно в нашем эфире они объясняют свои, иногда непонятные для общественности заявления, поступки и высказывания. То есть главные герои дня на службе наших зрителей. Но и это еще не все, каждый зритель может позвонить непосредственно в студию, высказать свое критическое отношение к той или иной проблеме, персоне, событию, а также задать вопрос который его волнует", - пояснил В.Апасов.

По его словам, на сегодня "мы единственный интерактивный мостик между властью и обществом, между каждым жителем Украины и теми, кто взял на себя ответственность руководить страной".

"Изменение формата программы пошло на пользу не только нам и каналу, я более чем уверен, оно пошло на пользу, в первую очередь зрителю. Во-первых программа стала намного более динамичной, в ней мобильно меняются герои и эксперты, прорабатываются самые острые темы дня. И сегодня все эти изменения мы чувствуем не только по растущим рейтингам, но и по количеству зрителей участвующих в голосовании и звонящих к нам в студию. Их стало в разы больше. И именно рост интерактива в программе для нас с Юлией Литвиненко является наибольшим признанием и наградой. Мы благодарны всем, кто нас смотрит, участвует в нашей программе и помогает своими критическими замечаниями. Ведь без зрителя мы не стоим ничего", - рассказал В.Апасов.