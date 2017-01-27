В.Апасов: Ток-шоу "20/22" мостик между гражданами и теми, кто взял на себя ответственность руководить страной

ukru
19:49 • 38809 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 107482 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 109692 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 107643 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 133262 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112660 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119993 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130140 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140244 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144570 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 44053 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107205 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106386 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 51154 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 93226 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 38782 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 107479 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 93226 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106386 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 133261 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136658 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144875 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149815 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148341 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151756 просмотра
Актуальное
В.Апасов: Ток-шоу "20/22" мостик между гражданами и теми, кто взял на себя ответственность руководить страной

В.Апасов: Ток-шоу "20/22" мостик между гражданами и теми, кто взял на себя ответственность руководить страной

Киев • УНН

 • 24569 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. После новогодних праздников медийное пространство облетела новость об изменениях в программе вещания телеканала "NewOne". Матвей Ганапольский покинул канал и это означало закрытие программы "Эхо Украины". Однако рейтинговые показатели нового политического ток-шоу "20/22" с Юлией Литвиненко и Василием Апасовым свидетельствуют, что зрители быстро забыли о старой программе и стали активными участниками процесса. Об уникальности нового формата и дальнейших планах программы в эксклюзивном комментарии УНН рассказал ее соведущий Василий Апасов.

"Уникальность нашего формата в том, что авторы информационно-политических сенсаций дня находятся непосредственно у нас в студии. Именно в нашем эфире они объясняют свои, иногда непонятные для общественности заявления, поступки и высказывания. То есть главные герои дня на службе наших зрителей. Но и это еще не все, каждый зритель может позвонить непосредственно в студию, высказать свое критическое отношение к той или иной проблеме, персоне, событию, а также задать вопрос который его волнует", - пояснил В.Апасов.

По его словам, на сегодня "мы единственный интерактивный мостик между властью и обществом, между каждым жителем Украины и теми, кто взял на себя ответственность руководить страной".

"Изменение формата программы пошло на пользу не только нам и каналу, я более чем уверен, оно пошло на пользу, в первую очередь зрителю. Во-первых программа стала намного более динамичной, в ней мобильно меняются герои и эксперты, прорабатываются самые острые темы дня. И сегодня все эти изменения мы чувствуем не только по растущим рейтингам, но и по количеству зрителей участвующих в голосовании и звонящих к нам в студию. Их стало в разы больше. И именно рост интерактива в программе для нас с Юлией Литвиненко является наибольшим признанием и наградой. Мы благодарны всем, кто нас смотрит, участвует в нашей программе и помогает своими критическими замечаниями. Ведь без зрителя мы не стоим ничего", - рассказал В.Апасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы