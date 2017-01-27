В.Апасов: Ток-шоу “20/22” місток між громадянами і тими, хто взяв на себе відповідальність керувати країною

“Унікальність нашого формату в тому, автори інформаційно-політичних сенсацій дня знаходяться безпосередньо у нас в студії. Саме у нашому ефірі вони пояснюють свої, подекуди незрозумілі для громадськості заяви, вчинки і висловлювання. Тобто головні герої дня на службі наших глядачів. Але і це ще не все, кожен глядач може зателефонувати безпосередньо у студію, висловити своє критичне ставлення до тієї чи іншої проблеми, персони, події, а також задати запитання яке його хвилює", - пояснив В.Апасов.

За його словами, на сьогодні "ми єдиний інтерактивний місток між владою і суспільством, між кожним жителем України і тими, хто взяв на себе відповідальність керувати країною".

"Зміна формату програми пішла на користь не тільки нам і каналу, я більш ніж переконаний, вона пішла користь, в першу чергу глядачу. По-перше програма стала набагато динамічнішою, в ній мобільно змінюються герої і експерти, опрацьовуються найгостріші теми дня. І сьогодні всі ці зміни ми відчуваємо не тільки за зростаючимі рейтингами, але й за кількостю глядачів котрі беруть участь у голосуванні і дзвонять до нас в студію. Їх стало в рази більше. І саме зростання інтерактиву в програмі є для нас з Юлією Литвиненко найбільшим визнанням і нагородою. Ми вдячні всім, хто нас дивиться, бере участь у нашій програмі і допомогає своїми критичними зауваженнями. Адже без глядача ми не вартуємо нічого”, - розповів В.Апасов.