В АП прокомментировали заявление об отставке М.Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ об отставке Михеила Саакашвили с поста председателя Одесской областной государственной администрации, если Кабинет Министров внесет соответствующее представление. Об этом сообщает Администрация Президента Украины в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Если Кабинет Министров Украины внесет представление Президент Украины подпишет отставку Саакашвили. При этом будут проанализированы настоящие основания для его увольнения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 7 ноября председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о том, что подает в отставку.