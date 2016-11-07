В АП прокомментировали заявление об отставке М.Саакашвили

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ об отставке Михеила Саакашвили с поста председателя Одесской областной государственной администрации, если Кабинет Министров внесет соответствующее представление. Об этом сообщает Администрация Президента Украины в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.