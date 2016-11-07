В АП прокоментували заяву про відставку М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підпише указ про відставку Міхеіла Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, якщо Кабінет Міністрів внесе відповідне подання. Про це повідомляє Адміністрація Президента України у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Якщо Кабінет Міністрів України внесе подання, Президент України підпише відставку М.Саакашвілі. При цьому будуть проаналізовані справжні підстави для його звільнення”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 7 листопада голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що подає у відставку.