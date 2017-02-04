В аэропорту Львова задержали подозреваемого в финансировании терроризма иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Пограничники Львовского отряда в пятницу задержали гражданина Турции, который, возможно, причастен к финансированию терроризма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
По данным пограничников, задержание состоялось в международном аэропорту "Львов" во время оформления на прилет в Украину рейса "Стамбул-Львов", когда на одного из пассажиров рейса, гражданина Турции, произошло срабатывание базы данных Интерпола. Сразу проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в городе Киев.
Как отмечается, выяснилось, что 43-летнего турка разыскивают правоохранительные органы Франции за финансирование терроризма в течение 2006-2008 годов.
Задержанного гражданина Турции передали сотрудникам Национальной полиции.