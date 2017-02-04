В аеропорту Львова затримали підозрюваного у фінансуванні тероризму іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прикордонники Львівського загону у п'ятницю затримали громадянина Туреччини, який, можливо, причетний до фінансування тероризму, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
За даними прикордонників, затримання відбулось в міжнародному аеропорту "Львів" під час оформлення на приліт в Україну рейсу "Стамбул-Львів", коли на одного з пасажирів рейсу, громадянина Туреччини, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Одразу поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ.
Як зазначається, з’ясувалося, що 43-річного турка розшукують правоохоронні органи Франції за фінансування тероризму протягом 2006-2008 років.
Наразі затриманого громадянина Туреччини передано співробітникам Національної поліції.