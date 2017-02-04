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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В аеропорту Львова затримали підозрюваного у фінансуванні тероризму іноземця

Київ • УНН

 • 7344 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прикордонники Львівського загону у п'ятницю затримали громадянина Туреччини, який, можливо, причетний до фінансування тероризму, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

В аеропорту Львова затримали підозрюваного у фінансуванні тероризму іноземця

За даними прикордонників, затримання відбулось в міжнародному аеропорту "Львів" під час оформлення на приліт в Україну рейсу "Стамбул-Львів", коли на одного з пасажирів рейсу, громадянина Туреччини, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Одразу поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ.

Як зазначається, з’ясувалося, що 43-річного турка розшукують правоохоронні органи Франції за фінансування тероризму протягом 2006-2008 років.

Наразі затриманого громадянина Туреччини передано співробітникам Національної поліції.

Українські Національні Новини

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