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В Администрации Президента открылась выставка "Малевич. За пределами полотна"

В Администрации Президента открылась выставка "Малевич. За пределами полотна"

Киев • УНН

 • 25915 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В арт-пространстве "Second Floor Art Center" на втором этаже Администрации Президента Украины, открылась выставка, посвященная самому известному в мире украинцу - Казимиру Малевичу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Это уже шестой творческий проект Second Floor Art Center с момента его открытия в апреле 2015 года. На выставке "Малевич. За пределами полотна" представлено 16 полотен простой, но в то же время сложной экосистемы: кубики конструктора, из которого собран мир привычных нам вещей, создают невероятное впечатление вселенной Малевича.

"Цель выставки - расшифровать геном супрематизма. Если вы посмотрите на эти работы под другим углом - увидите абсолютно новую картину. Вам откроются новые солнечные системы, новая вселенная. На самом деле, Казимир Малевич дал только толчок. Настоящие создатели настоящего - мы сами", - отметил автор проекта, соучредитель Украинского Кризисного медиа-центра Геннадий Курочка.

Казимир Малевич - один из важнейших художников ХХ века, в корне повлиял на развитие визуального искусства, архитектуры и дизайна. Он разделил историю искусства на "до" и "после". Созданный им "Черный квадрат" - одна из самых известных картин современности - которой мастер начал супрематическое направление в искусстве. Он считал, что художник должен творить по собственному творческому началу, а не копировать внешний мир.

Цель выставки - "вернуть" художника Украине и восстановить историческую справедливость. Самые известные исследователи творчества Малевича, которые проанализировали его деятельность, сделали вывод: авангард вовсе не русский, он - украинский, о чем свидетельствуют найденные тексты, авторства художника.

"В случае с Малевичем даже принцип россиян: "мое - это мое, а твое мы поделим" не сработал. Они не захотели делиться, пытаются забрать нашего Малевича полностью. Но это не удастся. Шаг за шагом мы открываем украинского Малевича и многие непонятные ранее вещи становятся понятными. К примеру, почему в течение определенного периода своей жизни (когда жил в России) он был серым и бесцветным, а в другой период - ярким и красочным? Все просто: ярким он стал тогда, когда вернулся в Украину", - прокомментировал деятельность великого украинца искусствовед Дмитрий Горбачев.

"Несмотря на то, что Малевич является одним из самых влиятельных художников ХХ века, в мире не существует художественного музея, посвященного его творчеству. Стоило бы создать первый интерактивный Музей Малевича. Эту идею сейчас активно обсуждаем с коллегами. В проекте Института Малевича должны объединиться три учреждения: Музей Малевича, Центр исследования украинского авангарда и экспериментальная лаборатория современного искусства. Мы очень надеемся на государственную поддержку в реализации этого проекта", - сказала исследовательница творчества Малевича Татьяна Филевская.

Выставка "Малевич. За пределами полотна" будет экспонироваться в Администрации Президента более трех месяцев. Все желающие смогут заглянуть в мир Малевича в рамках экскурсий. Предыдущие выставки арт-пространства уже путешествуют по миру, представляя Украину на международной арене.

Украинские Национальные Новости

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