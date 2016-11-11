В Адміністрації Президента відкрилася виставка “Малевич. Поза межами полотна”

Це вже шостий мистецький проект Second Floor Art Center із моменту його відкриття у квітні 2015 року. На виставці “Малевич. Поза межами полотна” представлено 16 полотен простої, але водночас складної екосистеми: кубики конструктора, з якого зібрано світ звичних нам речей, створюють неймовірне враження всесвіту Малевича.

“Мета виставки — розшифрувати геном Супрематизму. Якщо ви подивитеся на ці роботи під іншим кутом — побачите абсолютно нову картину. Вам відкриються нові сонячні системи, новий всесвіт. Насправді, Казимир Малевич дав тільки поштовх. Справжні Творці сьогодення — ми самі”, — зазначив автор проекту, співзасновник Українського Кризового медіа-центру Генадій Курочка.

Казимир Малевич — один із найважливіших митців ХХ століття, який докорінно вплинув на розвиток візуального мистецтва, архітектури та дизайну. Він розділив історію мистецтва на “до” і “після”. Створений ним “Чорний квадрат” — одна з найвідоміших картин сучасності — яким майстер започаткував супрематичний напрям у мистецтві. Він вважав, що художник повинен творити із власного творчого начала, а не копіювати зовнішній світ.

Мета виставки — “повернути” митця Україні та відновити історичну справедливість. Найвідоміші дослідники творчості Малевича, які проаналізували його діяльність, зробили висновок: авангард зовсім не російський, він — український, про що свідчать знайдені тексти, авторства художником.

“У випадку з Малевичем навіть принцип росіян: „моє — це моє, а твоє ми поділимо“ не спрацював. Вони не захотіли ділитися, намагаються забрати нашого Малевича повністю. Але це не вдасться. Крок за кроком ми відкриваємо українського Малевича і багато незрозумілих раніше речей стають зрозумілими. Приміром, чому протягом певного періоду свого життя (коли жив у Росії) він був сірим і безбарвним, а в інший період — яскравим і барвистим? Все просто: яскравим він став тоді, коли повернувся в Україну”, — прокоментував діяльність великого українця мистецтвознавець Дмитро Горбачов.

“Незважаючи на те, що Малевич є одним з найвпливовіших художників ХХ століття, у світі не існує художнього музею, присвяченого його творчості. Варто було би створити перший інтерактивний Музей Малевича. Цю ідею зараз активно обговорюємо з колегами. Проект Інституту Малевича мав би об’єднати три інституції: Музей Малевича, Центр дослідження українського авангарду та експериментальну лабораторію сучасного мистецтва. Ми дуже сподіваємося на державну підтримку в реалізації цього проекту”, — сказала дослідниця творчості Малевича Тетяна Філевська.

Виставка “Малевич. Поза межами полотна” експонуватиметься в Адміністрації Президента понад три місяці. Усі бажаючі матимуть змогу зазирнути у світ Малевича у рамках екскурсій. Попередні виставки арт-простору вже мандрують світом, представляючи Україну на міжнародній арені.