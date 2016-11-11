В Адміністрації Президента відкрилася виставка “Малевич. Поза межами полотна”

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21367 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42484 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66242 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136921 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200141 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190784 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211473 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196889 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152260 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153031 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
91 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35400 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75388 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25864 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53983 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32798 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479103 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316217 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378481 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490238 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123878 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183497 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126313 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161193 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184382 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

В Адміністрації Президента відкрилася виставка “Малевич. Поза межами полотна”

В Адміністрації Президента відкрилася виставка “Малевич. Поза межами полотна”

Київ • УНН

 • 25915 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. В арт-просторі “Second Floor Art Center”, що на другому поверсі Адміністрації Президента України, відкрилася виставка, присвячена найвідомішому у світі українцю — Казимиру Малевичу, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Це вже шостий мистецький проект Second Floor Art Center із моменту його відкриття у квітні 2015 року. На виставці “Малевич. Поза межами полотна” представлено 16 полотен простої, але водночас складної екосистеми: кубики конструктора, з якого зібрано світ звичних нам речей, створюють неймовірне враження всесвіту Малевича.

“Мета виставки — розшифрувати геном Супрематизму. Якщо ви подивитеся на ці роботи під іншим кутом — побачите абсолютно нову картину. Вам відкриються нові сонячні системи, новий всесвіт. Насправді, Казимир Малевич дав тільки поштовх. Справжні Творці сьогодення — ми самі”, — зазначив автор проекту, співзасновник Українського Кризового медіа-центру Генадій Курочка.

Казимир Малевич — один із найважливіших митців ХХ століття, який докорінно вплинув на розвиток візуального мистецтва, архітектури та дизайну. Він розділив історію мистецтва на “до” і “після”. Створений ним “Чорний квадрат” — одна з найвідоміших картин сучасності — яким майстер започаткував супрематичний напрям у мистецтві. Він вважав, що художник повинен творити із власного творчого начала, а не копіювати зовнішній світ.

Мета виставки — “повернути” митця Україні та відновити історичну справедливість. Найвідоміші дослідники творчості Малевича, які проаналізували його діяльність, зробили висновок: авангард зовсім не російський, він — український, про що свідчать знайдені тексти, авторства художником.

“У випадку з Малевичем навіть принцип росіян: „моє — це моє, а твоє ми поділимо“ не спрацював. Вони не захотіли ділитися, намагаються забрати нашого Малевича повністю. Але це не вдасться. Крок за кроком ми відкриваємо українського Малевича і багато незрозумілих раніше речей стають зрозумілими. Приміром, чому протягом певного періоду свого життя (коли жив у Росії) він був сірим і безбарвним, а в інший період — яскравим і барвистим? Все просто: яскравим він став тоді, коли повернувся в Україну”, — прокоментував діяльність великого українця мистецтвознавець Дмитро Горбачов.

“Незважаючи на те, що Малевич є одним з найвпливовіших художників ХХ століття, у світі не існує художнього музею, присвяченого його творчості. Варто було би створити перший інтерактивний Музей Малевича. Цю ідею зараз активно обговорюємо з колегами. Проект Інституту Малевича мав би об’єднати три інституції: Музей Малевича, Центр дослідження українського авангарду та експериментальну лабораторію сучасного мистецтва. Ми дуже сподіваємося на державну підтримку в реалізації цього проекту”, — сказала дослідниця творчості Малевича Тетяна Філевська.

Виставка “Малевич. Поза межами полотна” експонуватиметься в Адміністрації Президента понад три місяці. Усі бажаючі матимуть змогу зазирнути у світ Малевича у рамках екскурсій. Попередні виставки арт-простору вже мандрують світом, представляючи Україну на міжнародній арені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85