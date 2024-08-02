В 200-летнем дворце Красицких во Владимирце на Ровенщине, в ночь на 2 августа обвалилась крыша - струхла балка перекрытия. Здание является памятником архитектуры местного значения. Об этом Суспільному сообщила начальница отдела экономики и инвестиций Владимирецкого поселкового совета Оксана Самковская, передает УНН.

По ее словам, об обвале перекрытия проинформировал завхоз школы, на балансе которой находится памятник архитектуры.

"Вследствие негативного влияния погодных условий происходит постоянное разрушение деревянных несущих конструкций, что продолжается уже более 10 лет. Поскольку это памятник архитектуры, каждое движение должно быть обосновано проектно-сметной документацией с соответствующими разрешениями. К сожалению, даже демонтировать ничего не можем без соответствующих разрешений. Планируем огородить опасную территорию, конечно", - отметила Самковская.

Весной для дворца Красицких разрабатывали проект реставрации - эскизы фасадов и внутренних помещений, а также просчитали ориентировочную стоимость работ. Над ним работали в рамках национального архитектурного хакатона "100 идей для городов". Как отметила Оксана Самковская, это был конкурс идей архитекторов.

"Напомню, что суть Хакатона заключалась не в разработке и реализации проектно-сметной документации на реставрацию дворца. Архитекторы по желанию выбирали здания для их визуализации. Мы предоставили всю имеющуюся графическую и описательную информацию о здании дворца. Это проект не о немедленном восстановлении, а о давно утраченных возможностях", - добавила она.

Что известно о дворце Красицких

По информации туристического портала discover.ua, дворец Красицких - старейшее здание Владимирца.

Здание в стиле провинциального классицизма с элементами ампира возведено в 20-х годах XIX века для графа Винсента Юзефа Красицкого.

Имя архитектора - неизвестно. Об аутентичном виде сооружения можно узнать благодаря сохранившимся описаниям и фотографиям.

Над входом на колоннах был резной портик, на втором этаже - маленький балкон, а слева на фасаде - крыльцо с колоннами. Все эти элементы разрушены и не сохранились до наших дней.

На первом этаже были расположены столовая, гостиная и комната для гостей; на втором - комнаты владельцев и, возможно, еще один гостиный или бальный зал. Вокруг дворца заложили парк с экзотическими растениями и широкими аллеями. Также на территории была винокурня и хозяйственные помещения.

Красицкие владели имением до начала ХХ века. В 1914 году его выкупила семья де Пурбе, которая использовала дворец преимущественно для административных нужд, а не как резиденцию.

При советской власти имение разграбили, в 1957 году открыли там детский дом-интернат, а некоторые помещения начали использовать под нужды местного колхоза.

С 2002 года в течение шести лет здесь действовала церковь. В память об этом на фронтоне до сих пор сохранился крест.

Сейчас дворец Красицких в запущенном состоянии. Местная молодежь и активисты время от времени пытаются привлечь внимание к зданию с помощью художественных акций.