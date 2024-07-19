Завтра в Украине графики отключений станут менее жесткими, а с 02:00 до 05:00 свет выключать вообще не планируют, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра с 02:00 до 05:00 меры ограничения потребления применяться не будут. С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений», - сообщили в комапнии.

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