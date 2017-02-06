Все школы Авдеевки возобновили учебу - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Все школы в городе Авдеевка снова заработали и более 500 детей пришли на уроки. Об этом в комментарии УНН сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Все школы в Авдеевке заработали в том режиме, в котором они работали до этого. Более 500 детей уже учатся на уроках. И только в старой Авдеевке в школу отправились 34-37 детей", - рассказал П.Жебривский.
Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.