Все школы Авдеевки возобновили учебу - П.Жебривский

"Все школы в Авдеевке заработали в том режиме, в котором они работали до этого. Более 500 детей уже учатся на уроках. И только в старой Авдеевке в школу отправились 34-37 детей", - рассказал П.Жебривский.

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.