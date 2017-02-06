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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Усі школи Авдіївки відновили навчання - П.Жебрівський

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Усі школи в місті Авдіївка знову запрацювали і більше 500 дітей прийшли на уроки. Про це у коментарі УНН повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Усі школи Авдіївки відновили навчання - П.Жебрівський

“Усі школи в Авдіївці запрацювали в тому режимі, в якому вони працювали до цього. Більше 500 дітей вже навчаються на уроках. І лише в старій Авдіївці в школу відправилось 34-37 дітей”, — розповів П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

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