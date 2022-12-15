"Все больше стран осознают, что террористы должны быть наказаны" - Резников о решении Польши по рф

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников приветствовал решение сейма Польши признать россию государством-спонсором терроризма, передает УНН.

Цитата

«Я приветствую решение сейма Польши признать россию государством-спонсором терроризма. Все больше и больше стран понимают, что террористы должны быть побеждены и наказаны. С помощью наших партнеров Украина это сделает. Чем быстрее, тем лучше», - написал Резников в Twitter.

Дополнение

Вечером 14 декабря депутаты польского Сейма признали российскую федерацию государством, поддерживающим терроризм.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. 

В Конгрессе США сейчас работают над альтернативой признания россии “страной-спонсором терроризма”.

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