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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Усе більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути покарані" - Резніков про рішення Польщі щодо рф

"Усе більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути покарані" - Резніков про рішення Польщі щодо рф

Київ • УНН

 • 531106 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков привітав рішення сейму Польщі визнати росію державою-спонсором тероризму, передає УНН.

Цитата

«Я вітаю рішення сейму Польщі визнати росію державою-спонсором тероризму. Все більше і більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна це зробить. Чим швидше, тим краще», - написав Резніков у Twitter.

Доповнення

Увечері 14 грудня депутати польського Сейму визнали російську федерацію державою, що підтримує тероризм.

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. 

У Конгресі США наразі працюють над альтернативою визнання росії “країною-спонсором тероризму”.

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