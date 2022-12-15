"Усе більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути покарані" - Резніков про рішення Польщі щодо рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков привітав рішення сейму Польщі визнати росію державою-спонсором тероризму, передає УНН.
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«Я вітаю рішення сейму Польщі визнати росію державою-спонсором тероризму. Все більше і більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна це зробить. Чим швидше, тим краще», - написав Резніков у Twitter.
Доповнення
Увечері 14 грудня депутати польського Сейму визнали російську федерацію державою, що підтримує тероризм.
Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.
У Конгресі США наразі працюють над альтернативою визнання росії “країною-спонсором тероризму”.